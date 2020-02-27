16 судей получили лицензии для работы с VAR в чемпионате России
Руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин прокомментировал изменения в системе видеопомощи арбитрам в весенней части сезона чемпионата России.
«Сейчас лицензии для работы есть у 16 судей, 15 видеоассистентов и 31 AVAR. В каждом туре судья и ассистент могут провести не более двух матчей. Если это судья, то он может провести не более одного матча в качестве судьи, не более двух в качестве VAR или ассистента. В один день допускается только одна игра в любом качестве.
Что касается ассистента судьи, то он может провести не более одного матча в качестве ассистента и не более двух как AVAR. Человеческих ресурсов для работы в течение тура нам хватает», — передаёт слова Калошина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Калошин рассказал об изменениях в системе VAR в чемпионате России
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