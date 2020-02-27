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ЛАСК нанёс поражение «АЗ» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

ЛАСК нанёс поражение «АЗ» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0

Австрийский ЛАСК вышел в 1/8 финала Лиги Европы. В ответном матче 1/16 финала турнира ЛАСК одержал победу над голландским «АЗ». Встреча завершилась со счётом 2:0. Первый матч команд закончился вничью — 1:1.

Матч обслуживала судейская бригада из Сербии во главе со Срджаном Йовановичем. Его ассистентами были Урош Стойкович и Милан Михайлович. Резервный арбитр — Новак Симович.

Сетка плей-офф Лиги Европы.

На 44-й минуте матча счёт открыл Марко Рагуц, реализовав пенальти. В начале второго тайма он же стал автором второго мяча, который фактически снял все вопросы о путёвке в следующий раунд. Нидерландский клуб в итоге так и не сумел отыграть ни одного мяча.

Лига Европы. 1/16 финала. 2-й матч
27 февраля 2020, четверг. 20:55 МСК
ЛАСК
Линц, Австрия
Перерыв
1 : 0
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
1:0 Рагуц – 44' (пен)
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