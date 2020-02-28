«Зенит» дозаявил восьмерых игроков на весеннюю часть первенства Российской Премьер-Лиги
Восемь игроков пополнили заявку «Зенита» на весеннюю часть сезона Российской Премьер-Лиги, сообщается на официальной сайте РПЛ.
Игроки, дозаявленные на весеннюю часть сезона: вратарь Давид Бязров, защитник Александр Болдырев, хавбеки Роман Галкин и Антон Бугорский, а также нападающие Виктор Козырев, Егор Крупенин, Никита Терещук и Кирилл Фатеев.
Клуб из Санкт-Петербурга располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Сергея Семака набрали 45 очков в 19 турах. В следующем матче Российской Премьер-Лиги «Зенит» встретится с «Локомотивом», занимающим пятое место и отстающим от питерского клуба на 11 очков. Встреча состоится завтра, 29 февраля, на стадионе «Газпром Арена» в 19:00 мск.
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