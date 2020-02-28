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Бразильская федерация футбола обсудила с «ПСЖ» возможность участия Неймара в ОИ-2020

Бразильская федерация футбола обсудила с «ПСЖ» возможность участия Неймара в ОИ-2020
Футбол / Франция 0

Президент Федерации футбола Бразилии Рожерио Каболко связался с руководством «ПСЖ», чтобы получить разрешение на выступление форварда парижан Неймара за сборную Бразилии на Олимпийских играх 2020 года, которые будут проходить в Токио, сообщает ESPN.

Каболко уже пообщался с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи. Ранее сам Неймар выражал заинтересованность в участии в Копа Америка и Олимпийских играх. При этом Копа Америка в 2020 году будет проходить непосредственно перед Олимпиадой. Финальный матч турнира состоится за 10 дней до старта Олимпийских игр.

Неймар говорил, что в своё время руководство «Барселоны» не отпустило его на Олимпиаду.

По данным источника, бразильцы хотят также видеть в сборной на Олимпийских играх 18-летнего форварда Родриго.

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