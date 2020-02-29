Как закончится первое дерби РПЛ в 2020 году?

Сегодня, 29 февраля, состоится матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Спартак». Встреча состоится сегодня, 29 февраля, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: как закончится первое в 2020 году дерби Российской Премьер-Лиги?
Принять участие в голосовании можно, перейдя по ссылке.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервным арбитром будет работать Павел Шадыханов.
«Динамо» набрало 24 очка в 19 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (22) — на 10-м месте.
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