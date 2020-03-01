Малком: рад, что в матче с «Локомотивом» провёл на поле все 90 минут

23-летний бразильский нападающий питерского «Зенита» Малком подвёл итоги встречи 20-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (0:0).

«Думаю, что отыграл хорошо. Чувствую себя хорошо. Рад, что провел все 90 минут, не думал, что проведу на поле весь матч. Команда также провела хороший матч. Сильный соперник. Во втором тайме игра сложилась лучше, чем в первом. Допускали меньше брака, создавали голевые моменты. Все меня поздравили, что я после такой паузы вышел на поле. Сейчас нужно работать, готовиться к среде и выигрывать.

Почему в первом тайме ни «Зенит», ни «Локомотив» не нанесли ни одного удара в створ? Играли две хорошие команды. Первый тайм получился закрытым. Ничего страшного, надо продолжать работать и побеждать в среду.

Думаю, что «Зенит» заслуживал победы. Мы создали больше голевых моментов. Мы — «Зенит», клуб-гранд. Всегда стремимся побеждать. Это единственная наша цель», — сказал Малком в интервью «Зенит-ТВ».

В текущем сезоне Малком принял участие в 3 матчах во всех турнирах за «Зенит» и не отметился результативными действиями.