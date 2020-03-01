Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Малком: рад, что в матче с «Локомотивом» провёл на поле все 90 минут

Малком: рад, что в матче с «Локомотивом» провёл на поле все 90 минут
Футбол / РПЛ 0

23-летний бразильский нападающий питерского «Зенита» Малком подвёл итоги встречи 20-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (0:0).

«Думаю, что отыграл хорошо. Чувствую себя хорошо. Рад, что провел все 90 минут, не думал, что проведу на поле весь матч. Команда также провела хороший матч. Сильный соперник. Во втором тайме игра сложилась лучше, чем в первом. Допускали меньше брака, создавали голевые моменты. Все меня поздравили, что я после такой паузы вышел на поле. Сейчас нужно работать, готовиться к среде и выигрывать.

Почему в первом тайме ни «Зенит», ни «Локомотив» не нанесли ни одного удара в створ? Играли две хорошие команды. Первый тайм получился закрытым. Ничего страшного, надо продолжать работать и побеждать в среду.

Думаю, что «Зенит» заслуживал победы. Мы создали больше голевых моментов. Мы — «Зенит», клуб-гранд. Всегда стремимся побеждать. Это единственная наша цель», — сказал Малком в интервью «Зенит-ТВ».

В текущем сезоне Малком принял участие в 3 матчах во всех турнирах за «Зенит» и не отметился результативными действиями.

Семак оценил игру Малкома в матче с «Локомотивом»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020