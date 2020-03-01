«Тамбов» — «Рубин»: прямой эфир матча начнётся в 14:00

Сегодня, 1 марта, на стадионе «Нижний Новгород» состоится матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» — «Рубин». Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Тамбов» — «Рубин» на «Чемпионате»
Матч обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым из Москвы. В бригаду войдут ассистенты Алексей Лунёв (Новосибирск) и Николай Богач (Люберцы). Резервный рефери — Евгений Кукуляк (Калуга).
«Тамбов» набрал 21 очко в 19 матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Казанский «Рубин» (19) — на 15-м месте.
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