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Моутинью: Моуринью никогда не бывает доволен, он хочет добиться большего

Моутинью: Моуринью никогда не бывает доволен, он хочет добиться большего
Футбол / Англия 0

Португальский хавбек «Вулверхэмптона» Жоау Моутинью рассказал об отношении к главному тренеру «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью.

«Моуринью — знаковый тренер и всегда им останется. Всё дело в том, что он никогда не бывает доволен, он хочет добиться большего. Думаю, это помогает лучше делать свою работу. Я тоже придерживаюсь такого подхода — нужно выдавать максимум на каждой тренировки и в каждой игре.

В своё время я мог перейти в «Тоттенхэм», это правда, но в итоге оказался в «Вулверхэмптоне» и полностью доволен своим нынешним положением», — приводит слова Моутинью портал A Bola.

Встреча 27-го тура АПЛ состоится 1 марта в Лионе. Начало матча — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм».

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