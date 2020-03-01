Моутинью: Моуринью никогда не бывает доволен, он хочет добиться большего

Португальский хавбек «Вулверхэмптона» Жоау Моутинью рассказал об отношении к главному тренеру «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью.



«Моуринью — знаковый тренер и всегда им останется. Всё дело в том, что он никогда не бывает доволен, он хочет добиться большего. Думаю, это помогает лучше делать свою работу. Я тоже придерживаюсь такого подхода — нужно выдавать максимум на каждой тренировки и в каждой игре.



В своё время я мог перейти в «Тоттенхэм», это правда, но в итоге оказался в «Вулверхэмптоне» и полностью доволен своим нынешним положением», — приводит слова Моутинью портал A Bola.



Встреча 27-го тура АПЛ состоится 1 марта в Лионе. Начало матча — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм».