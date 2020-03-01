«Чтение по губам — не ваша сильная сторона». Сёмин ответил на критику Губерниева

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на слова комментатора Дмитрия Губерниева, который ранее раскритиковал поведение специалиста в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:0).



«Отпустил вас биатлон, и взялись вы за футбол! Но чтение по губам — не ваша сильная сторона! Нецензурной брани не было, а своё возмущение я выразил вполне пристойно, возможно, излишне эмоционально. P. S. Научился у вас, слушая комментарии биатлона. Прости», — написал Сёмин на странице в «Инстаграме».



Напомним, Сёмин получил жёлтую карточку в начале матча, а через некоторое время был удалён.



«Зенит», набрав 46 очков, лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (35) — на пятом месте.

Губерниев: матч «Зенит» — «Локомотив» запомнился отборными матюгами Сёмина