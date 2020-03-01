«РБ Лейпциг» не смог обыграть «Байер» в матче Бундеслиги

В матче 24-го тура чемпионата Германии «РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Байером» со счётом 1:1. Встреча состоялась в Лейпциге на стадионе «Ред Булл-Арена». Обслуживал матч арбитр Феликс Цвайер. Ему ассистировали судьи на линиях Торстен Шифнер и Марко Ахмюллер.

Счёт был открыт на 29-й минуте. Автором забитого мяча стал Леон Бэйли, которому ассистировал Кай Хаверц. Через несколько минут хозяева восстановили равновесие, отличился Патрик Шик с передачи Кристофера Нкунку.

«РБ Лейпциг», набрав 49 очков, занимает второе место в турнирной таблице немецкого национального чемпионата. Отставание клуба от лидирующей «Баварии» составляет три очка. «Байер» (44) — на 5-м месте.

Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2019/2020