«РБ Лейпциг» не смог обыграть «Байер» в матче Бундеслиги
В матче 24-го тура чемпионата Германии «РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Байером» со счётом 1:1. Встреча состоялась в Лейпциге на стадионе «Ред Булл-Арена». Обслуживал матч арбитр Феликс Цвайер. Ему ассистировали судьи на линиях Торстен Шифнер и Марко Ахмюллер.
Счёт был открыт на 29-й минуте. Автором забитого мяча стал Леон Бэйли, которому ассистировал Кай Хаверц. Через несколько минут хозяева восстановили равновесие, отличился Патрик Шик с передачи Кристофера Нкунку.
«РБ Лейпциг», набрав 49 очков, занимает второе место в турнирной таблице немецкого национального чемпионата. Отставание клуба от лидирующей «Баварии» составляет три очка. «Байер» (44) — на 5-м месте.
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