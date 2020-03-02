«Реал» обыграл «Барселону» на «Сантьяго Бернабеу» в Ла Лиге впервые с 2014 года

В матче 26-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» принимал «Барселону». Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

«Реал» обыграл «Барселону» на домашнем поле в матче чемпионата Испании впервые с октября 2014 года, сообщает ESPN в «Твиттере». Тот матч завершился победой со счётом 3:1. В составе «Королевского клуба» отличились Криштиану Роналду, Пепе и Карим Бензема. Автором единственного забитого мяча в составе сине-гранатовых стал Неймар.

«Реал», набрав 56 очков, поднялся на первом место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Барселона» (55) — на 2-м месте. В следующем туре «Реал» на выезде встретится с севильским «Бетисом». Матч состоится 8 марта. «Барселоне» предстоит домашняя игра с «Реалом Сосьедад» (7 марта).