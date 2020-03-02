Гинер: не волнуюсь перед дерби со «Спартаком». Я уже давно своё отволновался

Президент ЦСКА Евгений Гинер высказался о матче с «Уралом» в 20-м туре Российской Премьер-Лиги, ставшем для команды первым после зимнего перерыва, а также рассказал об эмоциях перед встречей со «Спартаком».



«Очевидно одно: нам ещё работать и работать. Однако делать далекоидущие выводы по матчу с «Уралом» я был не стал. Давайте хотя бы тур-другой подождём.



Волнуюсь ли перед дерби? Нет. Я уже давно своё отволновался. Смысл переживать? Вот если бы от моего волнения зависел результат матча, тогда я, конечно, волновался бы изо всех сил (улыбается). А так, ребят на «Спартак» лишний раз настраивать, естественно, не надо. Понятно, что это дерби. Меня, кстати, смущает, когда все без исключения матчи команд из одного города называют дерби. Дерби бывает одно, такое, например, как «эль-класико» в Испании. Ну или ключевые дерби в Англии… У нас же везде дерби. Ну ничего, значит, посмотрим очередное», — сказал Гинер в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Денису Целых.



Матч 1/4 финала Кубка России «Спартак» – ЦСКА состоится 4 марта на стадионе «Открытие Арена», начало – в 19:30 мск.

Гинер снова высказался о судействе. На этот раз он его хвалит А ещё президент ЦСКА признался, что не волнуется перед кубковым четвертьфиналом со «Спартаком».