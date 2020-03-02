Гинер снова высказался о судействе. На этот раз он его хвалит

Последнее появление Евгения Гинера в медиапространстве получилось бомбическим. Босс ЦСКА буквально растоптал бывшего главу судейского корпуса Александра Егорова. Итогом стала временная дисквалификация Гинера на три месяца (и ещё три условно). При этом цели его эмоциональное интервью достигло – Егоров перед новогодними праздниками покинул свой пост. Сегодня, спустя три месяца после той истории, президент ЦСКА снова решил высказаться о работе арбитров.

— Считаю, что нужно отметить судейство в этом туре, — заявил Гинер в эксклюзивном интервью «Чемпионату» в понедельник.

— Отметить в положительном смысле? Без подтекстов или иронии?

— Да, в положительном. Первые матчи после перерыва, новый виток турнирной борьбы. Обычно в такие моменты сразу начинались скандалы, а сейчас – совсем другая картина. Скандалы были в предыдущие 19 туров. А в этом туре судьи, я считаю, отработали достойно, качественно. Конечно, были помарки. Но ошибаются все. Все помнят то, как я высказывался по отношению к предыдущему руководителю судейского корпуса. Но сейчас я отмечу судейство. Понятно, что это только начало работы. Многое ещё предстоит сделать. Но я хотел бы поблагодарить руководителя судейского комитета и президента РФС – за то, что мы движемся в сторону наведения порядка. Если судьи продолжат так работать, есть все основания верить в то, что футбол в нашей стране поднимется. А наши арбитры будут обслуживать не только квалификационные матчи в чемпионатах мира и Европы, но и более серьёзные игры – четвертьфиналы, полуфиналы – как это было раньше. Хочется верить, что продолжение будет не хуже.

— Свои судейские истории в этом туре все равно были. Чего стоит только пятиминутный просмотр VAR в Грозном и отменённая красная карточка игроку «Ахмата» Ненахову.

— Я не настолько хорошо разбираюсь в тонкостях работы VAR, чтобы комментировать эту тему. Есть рекомендации от ФИФА и УЕФА, и было бы неправильно высказывать своё непрофессиональное мнение на эту тему. Повторюсь: всякое бывает – ошибаются тренеры, ошибаются игроки, ошибаются руководители клубов. Самое важное – есть в работе предвзятость или её нет. Это всегда был главный вопрос. Удивительно, когда в одну сторону судят по одному, а в другую – по-другому.

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— Как вам ЦСКА в первом матче после перерыва?

— Очевидно одно: нам ещё работать и работать. Однако делать далеко идущие выводы по матчу с «Уралом» я был не стал. Давайте хотя бы тур-другой подождём.

— Волнуетесь перед кубковым дерби со «Спартаком»?

— Нет. Я уже давно своё отволновался. Смысл переживать? Вот если бы от моего волнения зависел результат матча, тогда я, конечно бы, волновался изо всех сил (улыбается). А так – ребят на «Спартак» лишний раз настраивать, естественно, не надо. Понятно, что это дерби. Меня, кстати, смущает, когда все без исключения матчи команд из одного города называют дерби.

— Почему?

— Дерби бывает одно, такое, например, как «эль класико» в Испании. Ну, или ключевые дерби в Англии… У нас же везде дерби. Ну ничего, значит посмотрим очередное.