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Ватцке: не думаю, что Санчо хочет уйти из «Боруссии». Мы можем выигрывать трофеи

Ватцке: не думаю, что Санчо хочет уйти из «Боруссии». Мы можем выигрывать трофеи
Футбол / Германия 0

Председатель совета директоров дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоаким Ватцке выразил мнение, что английский полузащитник Джейдон Санчо не думает о переходе в другой клуб.

«Я думаю, Джейдон понимает, что у „Боруссии“ большое будущее. Мне кажется, что он не хочет уходить. У нас с ним и его агентами существуют доверительные отношения. Мы обсудим его будущее.

Это не вопрос денег. Для нас было бы лучше, если бы он остался в «Боруссии». У нас достаточно денег. Мы можем выигрывать трофеи. Наша команда гораздо сильнее с Санчо, чем без него», — приводит слова Ватцке BBC.

Санчо перешёл в «Боруссию» летом 2017 года из «Манчестер Сити». Сумма трансфера составила € 7,84 млн. В нынешнем сезоне 19-летний хавбек провёл 22 матча в Бундеслиге, забил 14 голов и отдал 14 результативных передач.

Санчо перейдёт в «Манчестер Юнайтед» в случае попадания клуба в Лигу чемпионов
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