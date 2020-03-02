Ватцке: не думаю, что Санчо хочет уйти из «Боруссии». Мы можем выигрывать трофеи

Председатель совета директоров дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоаким Ватцке выразил мнение, что английский полузащитник Джейдон Санчо не думает о переходе в другой клуб.
«Я думаю, Джейдон понимает, что у „Боруссии“ большое будущее. Мне кажется, что он не хочет уходить. У нас с ним и его агентами существуют доверительные отношения. Мы обсудим его будущее.
Это не вопрос денег. Для нас было бы лучше, если бы он остался в «Боруссии». У нас достаточно денег. Мы можем выигрывать трофеи. Наша команда гораздо сильнее с Санчо, чем без него», — приводит слова Ватцке BBC.
Санчо перешёл в «Боруссию» летом 2017 года из «Манчестер Сити». Сумма трансфера составила € 7,84 млн. В нынешнем сезоне 19-летний хавбек провёл 22 матча в Бундеслиге, забил 14 голов и отдал 14 результативных передач.
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