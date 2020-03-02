Ещенко забил гол пяткой с лёта на тренировке «Спартака»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко забил гол пяткой с лёта на тренировке московского клуба.

«Андрей Ещенко на опыте», — сообщается в «твиттере» «Спартака».

Ещенко перешёл в «Спартак» летом 2016 года из махачкалинского «Анжи» в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне 36-летний футболист принял участие в восьми матчах Российской Премьер-Лиги (шесть — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями. Контракт футболиста с московским клубом действует до лета 2021 года.

«Спартак», набрав 25 очков в 20 матчах, занимает девятое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. Следующий матч красно-белые проведут 9 марта на своём поле с «Краснодаром».

Турнирная таблица РПЛ сезона-2019/2020