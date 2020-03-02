Ещенко забил гол пяткой с лёта на тренировке «Спартака»
Защитник «Спартака» Андрей Ещенко забил гол пяткой с лёта на тренировке московского клуба.
«Андрей Ещенко на опыте», — сообщается в «твиттере» «Спартака».
Ещенко перешёл в «Спартак» летом 2016 года из махачкалинского «Анжи» в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне 36-летний футболист принял участие в восьми матчах Российской Премьер-Лиги (шесть — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями. Контракт футболиста с московским клубом действует до лета 2021 года.
«Спартак», набрав 25 очков в 20 матчах, занимает девятое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. Следующий матч красно-белые проведут 9 марта на своём поле с «Краснодаром».
Турнирная таблица РПЛ сезона-2019/2020
«Спартак» показал, что осталось за кадром победного матча с «Динамо»
Читайте также
- 2 марта 2020
-
19:23
-
19:22
-
19:05
-
18:57
-
18:51
-
18:42
-
18:28
-
18:28
-
18:13
-
18:01
-
17:55
-
17:45
-
17:28
-
17:26
-
17:24
-
17:12
-
17:05
-
16:57
-
16:43
-
16:38
-
16:33
-
16:29
-
16:21
-
16:04
-
16:02
-
15:50
-
15:31
-
15:21
-
15:02
-
14:35
-
14:32
-
14:29
-
14:24
-
14:10
-
14:10
Партнерский контент