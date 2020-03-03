«ПСЖ» отказался отпустить Мбаппе на Олимпиаду

«Пари Сен-Жермен» сообщил Французской федерации футбола (ФФФ), что клуб отказывается отпускать нападающего Килиана Мбаппе в сборную Франции, которая примет участие в Олимпийских играх, сообщает France Bleu.

«ПСЖ» имеет право не отпускать футболиста, так как Олимпийский футбольный турнир состоится в даты, которые не входят в официальный календарь ФИФА.

Олимпийские игры пройдут в Токио с 22 июля по 8 августа 2020 года. Сам игрок хочет принять участие в турнире.



Мбаппе перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Монако» на правах аренды. Через год парижский клуб выкупил трансфер футболиста. Сумма трансфера составила € 145 млн. В нынешнем сезоне он провёл 20 матчей в чемпионате Франции, забил 18 голов и отдал пять результативных передач.