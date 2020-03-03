«Сочи» заявил Имбула под 95-м номером

«Сочи» заявил конголезского полузащитника Ганелли Имбула под 95-м номером, сообщается на официальном сайте Российской Премьер-Лиги.

Футболист перешёл в «Сочи» в статусе свободного агента, так как в феврале он расторг контракт со «Сток Сити». В нынешнем сезоне хавбек выступал за «Лечче» на правах аренды, но провёл за клуб всего четыре матча и забил один гол.

«Сочи» набрал в 20 матчах 15 очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Россйиской Премьер-Лиги. Лидером соревнований в настоящий момент является «Зенит» (46). Следующий матч сочинский клуб проведёт 8 марта на своём поле с екатеринбургским «Уралом».

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020

Расписание матчей РПЛ сезона-2019/2020.