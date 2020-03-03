Тарасова проверили на коронавирус по прилёте из Италии

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал, что по прилёте в Москву из Италии его проверили на коронавирус.

«Прилетел после операции, в Москве врачи меня сразу «приняли». Ещё в самолёте прошёл специальный человек с тепловизором, а потом уже в зале прилёта ещё раз всё измерили и попросили заполнить анкету. При этом ни у одного человека с нашего рейса ничего не нашли! Хотя и летели мы из Италии, где на севере ввели карантин. Интересно, что дома жена рассказала про кучу фейковых сообщений про якобы заражённых в Москве. Любят у нас, конечно, паниковать и драматизировать. Говорю как очевидец событий, всё в порядке, на границе чётко проверяют, и я спросил у сопровождающего меня сотрудника, были ли случаи в Шереметьево, на что получил ответ: ни одного! Поэтому не верьте левым слухам!» — написал Тарасов в своём «инстаграме».