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Калиниченко: Гончаренко поступил не очень, отказавшись пожать руку Тедеско

Калиниченко: Гончаренко поступил не очень, отказавшись пожать руку Тедеско
Футбол / Кубок России 0

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко прокомментировал скандальный эпизод, случившийся после финального свистка матча 1/4 финала Кубка России между красно-белыми и ЦСКА. Главный тренер «армейцев» Виктор Гончаренко отказался жать руку наставнику «Спартака» Доменико Тедеско.

«Это эмоции. За пять минут до конца Тедеско что-то высказывал Гончаренко, которому что-то не понравилось в судействе. Это нормальные вещи.

Гончаренко — очень вспыльчивый человек, это видно по его поведении на лавочке. Вскипел, ведь непростой игра была и для него, и для его футболистов. Поступил Виктор не очень, но его можно понять» — заявил Калиниченко в эфире «Матч Премьер».

Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Чемпионата».

Напомним, встреча «Спартака» и ЦСКА завершилась победой подопечных Тедеско со счётом 3:2. Победный гол (мяч на счету Джордана Ларссона) команда забивала уже в меньшинстве — на 103-й минуте был удалён Эсекьель Понсе.

За выход в финальный матч соревнований «Спартак» поспорит с «Зенитом».

Гончаренко отказался пожать руку Тедеско после окончания матча «Спартак» — ЦСКА
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