Калиниченко: Гончаренко поступил не очень, отказавшись пожать руку Тедеско

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко прокомментировал скандальный эпизод, случившийся после финального свистка матча 1/4 финала Кубка России между красно-белыми и ЦСКА. Главный тренер «армейцев» Виктор Гончаренко отказался жать руку наставнику «Спартака» Доменико Тедеско.
«Это эмоции. За пять минут до конца Тедеско что-то высказывал Гончаренко, которому что-то не понравилось в судействе. Это нормальные вещи.
Гончаренко — очень вспыльчивый человек, это видно по его поведении на лавочке. Вскипел, ведь непростой игра была и для него, и для его футболистов. Поступил Виктор не очень, но его можно понять» — заявил Калиниченко в эфире «Матч Премьер».
Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Чемпионата».
Напомним, встреча «Спартака» и ЦСКА завершилась победой подопечных Тедеско со счётом 3:2. Победный гол (мяч на счету Джордана Ларссона) команда забивала уже в меньшинстве — на 103-й минуте был удалён Эсекьель Понсе.
За выход в финальный матч соревнований «Спартак» поспорит с «Зенитом».
- 5 марта 2020
-
01:02
-
00:53
-
00:47
-
00:36
-
00:35
-
00:17
-
00:16
-
00:15
-
00:03
- 4 марта 2020
-
23:57
-
23:43
-
23:37
-
23:37
-
23:34
-
23:33
-
23:27
-
23:27
-
23:22
-
23:18
-
23:12
-
23:09
-
23:07
-
23:01
-
23:01
-
22:58
-
22:56
-
22:54
-
22:54
-
22:51
-
22:50
-
22:49
-
22:47
-
22:41
-
22:38
-
22:36