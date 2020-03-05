В четвертьфинале Кубка Англии «Челси» встретится с «Лестером», «Ман Сити» — с «Ньюкаслом»
После матчей 1/8 финала Кубка Англии стали известны 7 из 8 участников четвертьфинальной стадии турнира, а также была проведена жеребьёвка следующей стадии турнира.
По её итогам стало известно, что «Шеффилд Юнайтед» примет лондонский «Арсенал», «Манчестер Сити» сыграет на выезде с «Ньюкасл Юнайтед», «Лестер Сити» встретится с «Челси», а «Норвич» сыграет с победителем пары «Дерби Каунти» — «Манчестер Юнайтед», сообщает BBC.
Матчи пройдут в период с 20 по 22 марта. Точные даты станут известны позднее.
Напомним, действующим обладателем Кубка Англии является «Манчестер Сити». В финале турнира прошлого сезона «горожане» встречались с «Уотфордом». Встреча завершилась разгромной победой «Манчестер Сити» со счётом 6:0.
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