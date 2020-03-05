М. Кержаков: со «Спартаком» нас ожидает хороший матч в полуфинале Кубка России

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал победу команды в матче 1/4 финала Кубка России с «Ахматом» (2:1), а также поделился ожиданиями от полуфинальной встречи со «Спартаком».
«Тяжёлый матч. Кубковый. «Зениту», если мне не изменяет память, всегда было играть непросто в Грозном. В принципе подходы у «Ахмата» были. Но не доходило дело до логического завершения. Но они постоянно держали в напряжении. Поэтому был в тонусе.
Момент нарушения перед пенальти, честно говоря, видел со спины. Пока не видел повтора. Надо будет посмотреть. Пока ничего не могу сказать. Я решил прыгнуть в тот угол, куда Роши пробил в прошлой игре. Не получилось угадать. Это кубковый матч, так что отдельно разбирали пенальти.
Вообще не понял, что произошло, когда болельщики «Ахмата» рванули к гостевому сектору. Потом только узнал, что всё случилось из-за того, что парни разделись по пояс. Служба безопасности стадиона хорошо сработала. Не думаю, что они стали бы выбегать на поле.
Не имело значения, с кем мы сыграем в полуфинале. Со «Спартаком» нас ожидает хороший матч. И для болельщиков, и для футболистов», — приводит слова Кержакова Sport24.
- 5 марта 2020
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