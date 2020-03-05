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Кикнадзе: договор с adidas принесёт много пользы

Кикнадзе: договор с adidas принесёт много пользы
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе поделился впечатлениями после подписания договора о сотрудничестве между клубом и немецкой компанией adidas.

«Мы рады, что подписываем контракт с adidas. Мы благодарны сотрудничеству с UA. Новое сотрудничество — это новый горизонт. Мы обсуждаем новые проекты, связанные и с «Локоболом», и со столетием клуба. Этот договор принесёт много пользы как для нас, так и для adidas», — приводит слова Кикнадзе корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Также подписание договора о сотрудничестве прокомментировал управляющий директор adidas в России и СНГ Руперт Кэмпбелл:

«Я рад нашему партнёрству. Как вы знаете, команда уже носила нашу форму в прошлом. Рады, что сможем снова предоставлять помощь «Локомотиву». Данное сотрудничество позволит нам добиться успеха. У нас сеть для распространения продуктов по всей России. Это важно для болельщиков по всей стране. В 2022 году клуб отмечает столетие. Мы стремимся создать что-то особенное и новое», — заявил он.

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