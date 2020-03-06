Арбитр Федотов: Лапочкин не дал пенальти в ворота «Ахмата», а его назначают на «Спартак»

Футбольный судья Игорь Федотов поделился мнением о работе арбитров в 20-м туре Российской Премьер-Лиги и прокомментировал назначение Сергея Лапочкина главным судьёй встречи 21-го тура «Спартак» — «Краснодар».
«На 43-й минуте матча «Ахмат» — «Ростов» нужно было назначать пенальти в ворота «Ахмата». Игрок хозяев при помощи рук развернул в воздухе игрока «Ростова». Но Лапочкин промолчал, как и VAR. Для меня это пенальти, хотя Лапочкин его не дал. А сейчас он ещё и назначен на матч «Спартака». А Алексей Сухой, который отвечал в том матче за VAR, назначен на матч «Зенита». Какие игры смотрят глава департамента судей и глава инспекторов?
Почему в одном туре матчи обслуживают отец и сын? Старший Лапочкин работал на игре «Тамбова», как инспектор. А сам Лапочкин на игре «Ахмата». Нельзя, чтобы в одном туре так было. В принципе, я считаю, что такого быть не должно. Если сын работает РПЛ, то отец должен работать в ФНЛ. И наоборот. В одном туре это вообще нонсенс», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Встреча «Спартак» — «Краснодар» состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» 9 марта, начало — в 16:30 мск.
- 6 марта 2020
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