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Чемпионат России по футболу сезона-2019/2020: расписание матчей 21-го тура

Чемпионат России по футболу сезона-2019/2020: расписание матчей 21-го тура
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 7 марта, матчем «Оренбург» — «Арсенал» стартует 21-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.

В 21-м туре состоятся следующие встречи:

7 марта
«Оренбург» — «Арсенал» (Оренбург, 14:00 мск)
«Динамо» — «Тамбов» (Москва, 16:30 мск)

8 марта
«Рубин» — «Крылья Советов» (Казань, 14:00 мск)
«Сочи» — «Урал» (Сочи, 16:30 мск)
«Локомотив» — «Ахмат» (Москва, 19:00 мск)

9 марта
«Ростов» — ЦСКА (Ростов-на-Дону, 14:00 мск)
«Спартак» — «Краснодар» (Москва, 16:30 мск)
«Зенит» — «Уфа» (Санкт-Петербург, 19:00 мск)

После 20 туров турнирную таблицу российского первенства возглавляет «Зенит». Команда Сергея Семака на восемь очков опережает «Краснодар», занимающий второе место.

Расписание матчей чемпионата России сезона-2019/2020

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020

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