Чемпионат России по футболу сезона-2019/2020: расписание матчей 21-го тура

Сегодня, 7 марта, матчем «Оренбург» — «Арсенал» стартует 21-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.
В 21-м туре состоятся следующие встречи:
7 марта
«Оренбург» — «Арсенал» (Оренбург, 14:00 мск)
«Динамо» — «Тамбов» (Москва, 16:30 мск)
8 марта
«Рубин» — «Крылья Советов» (Казань, 14:00 мск)
«Сочи» — «Урал» (Сочи, 16:30 мск)
«Локомотив» — «Ахмат» (Москва, 19:00 мск)
9 марта
«Ростов» — ЦСКА (Ростов-на-Дону, 14:00 мск)
«Спартак» — «Краснодар» (Москва, 16:30 мск)
«Зенит» — «Уфа» (Санкт-Петербург, 19:00 мск)
После 20 туров турнирную таблицу российского первенства возглавляет «Зенит». Команда Сергея Семака на восемь очков опережает «Краснодар», занимающий второе место.
Расписание матчей чемпионата России сезона-2019/2020
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020
- 7 марта 2020
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09:18
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09:00
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07:31
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06:36
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05:41
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00:59
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00:53
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00:28
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00:17
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00:02
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00:02
- 6 марта 2020
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23:44
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23:37
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23:20
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23:04
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22:41
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22:22
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22:14
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22:10
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21:37
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21:34
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21:14
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21:11
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20:59
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20:44
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20:30
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20:18
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20:06
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19:52
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19:41
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19:33
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19:17
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19:16
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19:08
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19:02