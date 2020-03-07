Анчелотти: могу лишь поблагодарить Абрамовича

Бывший тренер «Челси» Карло Анчелотти, ныне возглавляющий «Эвертон», рассказал об отношениях с владельцем лондонского клуба Романом Абрамовичем.



«Увольнение — это то, что может произойти с тренером. Возможно, клуб хочет изменить что-то в собственной структуре, поэтому руководство решает расстаться с тренером. Тот факт, что меня уволили из „Челси“, не смог изменить того, что я там чувствовал. Это были два фантастических года. Да, в конце пути были проблемы, но это был прекрасный опыт.



После ухода из „Челси“ я разговаривал с Романом Абрамовичем, может быть, три раза. У нас с ним всё ещё хорошие отношения. С ним всегда приятно общаться. Могу лишь поблагодарить его за то, что он дал мне прекрасную возможность возглавить одну из лучших команд в Англии», — приводит слова Анчелотти The Guardian.

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