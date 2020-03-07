Шишкин: с адаптацией в «Спартаке-2» никаких проблем не было

Защитник московского Спартака-2» Роман Шишкин рассказал об адаптации в команде.



«Спартак» — родной клуб, здесь я вырос, здесь меня воспитали. Три дня назад, когда первый раз приехал, конечно, была некая ностальгия. Всё-таки провёл здесь много лет и тренировок. Жил какое-то время на базе в Тарасовке. Не скажешь, что что-то глобально изменилось. Рад сюда вернуться, незабываемые впечатления.



Присоединился к команде где-то в середине сборов, поэтому с адаптацией никаких проблем не было. До этого был в Турции практически две недели. В коллектив влился качественно. Многих ребят знал и с тренером знаком, с этим никаких проблем не было. У нас есть три-четыре человека, которые имеют некий опыт в Российской Премьер-Лиге, которым могут поделиться с футболистами, потому что большинство футболистов молодые. Даже хочется поделиться какими-то моментами, подсказать в каких-то эпизодах, не только футбольных, но и жизненных. Помню себя молодым и какие-то моменты для себя подчеркиваю. В своё время мне подсказывали более опытные футболисты. Время прошло, уже я в этом статусе, поэтому хочется, чтобы из этой команды как можно больше футболистов заиграли в Премьер-Лиге, в первой команде. Чем можем, помогаем", — сказал Шишкин в интервью клубной-пресс-службе «Спартака».

Дьяков — о «Спартаке-2»: есть пара ветеранчиков, я и Рома Шишкин