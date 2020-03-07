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Обамеянг: мне не нужны трофеи, чтобы быть лучшим нападающим

Обамеянг: мне не нужны трофеи, чтобы быть лучшим нападающим
Футбол / Англия 0

Нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг отметил, что награды не определяют футболиста.

«Я нападающий, поэтому буду защищать свою позицию — мне не нужны трофеи, чтобы быть лучшим форвардом. Конечно, это может помочь, но мы видели множество замечательных игроков, которые не выигрывали трофеи, но мы уважаем их за игровые качества. Тебе не нужны трофеи, но, если их выигрываешь, это только плюс», — приводит слова Обамеянга Sky Sports.

В нынешнем сезоне Обамеянг принял участие в 25 матчах английской Премьер-лиги, забил 17 голов и сделал 2 результативные передачи. Лондонский «Арсенал» набрал 37 очков в 27 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль».

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