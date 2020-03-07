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«Лацио» планирует предложить С. Индзаги новый контракт

«Лацио» планирует предложить С. Индзаги новый контракт
Футбол / Италия 0

«Лацио» рассчитывает сохранить главного тренера Симоне Индзаги, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, в конце сезоне руководство римского клуба планирует провести встречу с Индзаги, чтобы обсудить продление контракта. Действующее соглашение специалиста с «Лацио» рассчитано до конца следующего сезона. Если римский клуб сможет завоевать титул чемпиона Италии в нынешнем сезоне, Индзаги получит бонус в размере € 500 тыс.

Ранее стало известно, что интерес к Индзаги проявляют «Пари Сен-Жермен» и «Барселона».

Римский «Лацио» набрал 62 очка в 26 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. В тройку лидеров турнира также входят туринский «Ювентус» (60) и миланский «Интер» (54).

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