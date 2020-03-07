Футболисты «Ливерпуля» и «Борнмута» жали руки после матча, несмотря на запрет АПЛ

Игроки «Ливерпуля» и «Борнмута» обменялись рукопожатиями после матча 29-го тура английской Премьер-лиги (2:1), несмотря на запрет АПЛ.
Футболисты обеих команд также обнимались по окончанию встречи, сообщает в «твиттере» журналист Оливер Харборд.
5 марта руководство английской Премьер-лиги приняло решение запретить рукопожатия футболистов перед началом матчей. Причиной такого решения является угроза распространения коронавируса COVID-19. Запрет будет действовать до тех пор, пока не будет получено соответствующее уведомление от врачей.
Напомним, во всём мире коронавирусом заразились более 95 тысяч человек. Количество умерших превысило три тысячи человек.
В матче 29-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» встречался с «Борнмутом». Встреча проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась победой хозяев со счётом 2:1. «Ливерпуль», набрав 82 очка, продолжает лидировать в АПЛ. «Борнмут» (27) занимает 18-е место и остаётся в зоне вылета.
- 7 марта 2020
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