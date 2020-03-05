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В АПЛ отказались от рукопожатий перед матчами из-за коронавируса

В АПЛ отказались от рукопожатий перед матчами из-за коронавируса
Футбол / Англия 0

Руководство английской Премьер-лиги приняло решение запретить рукопожатия футболистов перед началом матчей, сообщает официальный сайт турнира.

Причиной такого решения является угроза распространения коронавируса COVID-19. Запрет будет действовать до тех пор, пока не будет получено соответствующее уведомление от врачей.

Таким образом, футболисты будут выстраиваться в линию во время звучания гимна АПЛ, после чего игроки принимающей стороны пройдут мимо соперников, но не будут пожимать им руки.

Напомним, во всём мире коронавирусом заразились более 95 тысяч человек. Количество умерших превысило три тысячи человек.

Лидером АПЛ является «Ливерпуль», который в 29 матчах набрал 79 очков. Отрыв красных от ближайшего преследователя составляет 22 очка.

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