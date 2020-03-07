Обухов: мне очень комфортно жить в Тарасовке. Борщ там до сих пор есть

Нападающий «Тамбова» Владимир Обухов дал комментарий после выездного матча 21-го тура РПЛ с московским «Динамо» (0:1).

«В первом тайме Рауш играл левее, впереди были Филипп и Комличенко. Чувствуется класс команды всё равно. Клуб очень большой, с очень хорошими мастерами.

Насколько удобно жить в Подмосковье? Мне очень комфортно, я прожил в Тарасовке примерно шесть лет, когда был в «Спартаке». Поэтому мне нормально. Да и борщ там до сих пор есть.

Только команда всё-таки теряет от того, что играет не в Тамбове. Без своих болельщиков тяжеловато. Они приезжают, но не в таком количестве, в каком были бы в Тамбове. А так, намного лучше, чем в Саранске, потому что не тратим столько времени на дорогу, как раньше», — передаёт слова Обухова корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.