Месси забил 55-й гол с пенальти в Ла-Лиге, занимая 3-е место в истории. Роналду – лидер

В матче 27-го тура испанской Примеры каталонская «Барселона» принимала «Реал Сосьедад» из Сан-Себастьяна. Встреча состоялась в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал 32-летний аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси, реализовавший пенальти на 81-й минуте, который стал для него 55-м в карьере в чемпионате Испании. По этому показателю он занимает третье место в истории турнира, сообщает Opta.

Второе место – Уго Санчес (56), защищавший цвета мадридского «Атлетико» и «Реал Мадрид» в период с 1981 по 1992 года и «Реал Сосьедад» в сезоне-1993/1994.

Лидер по этому показателю — экс-форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду с 61-м мячом с 11-метровой отметки в чемпионате Испании.