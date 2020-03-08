Пике рассказал, что помощник Сетьена извинился перед игроками за излишнюю эмоциональность

33-летний испанский защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал, что второй тренер клуба Эдер Сарабия и помощник главного тренера Энрике Сетьена принёс игрокам извинения за излишнюю эмоциональность на матче 26-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом» (0:2).

«Для второго тренера совершенно нормально проявлять себя таким образом. Мы обсудили это с игроками «Барселоны» и воспринимаем это нормально. Сарабия извинился, и мы сказали, что такой метод – это не для нас. Если бы у клуба был подобный имидж, это было бы понятно, но это не подходит «Барселоне».

Когда клуб слаб, такие вещи всплывают. Говорили, что мы не собираемся в круг перед играми, потому что в раздевалке плохая атмосфера. Но всё дело в смене тренера, теперь у нас иначе проходит разминка. Бывает, что в клубе проявляется слабость, это нормально, но если нам надо выйти и что-то опровергнуть, мы делаем это», — приводит слова Пике Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что игроки каталонского клуба были недовольны проявлением эмоций со стороны второго тренера на матче с «Реалом». В частности, они были возмущены высказываниями Сарабии в адрес игроков после нереализованных моментов сине-гранатовых, которые были зафиксированы в эфире трансляций матча.

В текущем сезоне Пике принял участие в 33 матчах за «Барселону» во всех турнирах, отметившись 1 забитым мячом и заработав 16 предупреждений. Он помог своей команде отыграть на ноль в 10 матчах.