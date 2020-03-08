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Адвокат: Роналдиньо глуп. Он не знал, что совершил преступление

Адвокат: Роналдиньо глуп. Он не знал, что совершил преступление
Футбол / Южная Америка 0

Адвокат Адольфо Марин, представляющий интересы бывшего полузащитника сборной Бразилии, обладателя «Золотого мяча» Роналдиньо, рассказал о задержании его клиента в Парагвае.

«Судья не понял, что Роналдиньо не знал, что совершил преступление. Он просто не понимал, что ему дали фальшивые документы. Он глуп», — приводит слова Марина AS.

Роналдиньо и его брат Роберто де Ассис Морейра предъявили поддельные паспорта в аэропорту Асунсьона. 5 марта генеральный прокурор Парагвая выписал ордер на арест бразильца, но на следующий день экс-футболист был освобождён из-под стражи. Однако спустя несколько часов Роналдиньо вновь арестовали по запросу генпрокуратуры. Позже суд принял решение продлить арест Роналдиньо до 6 месяцев.

Напомним, у Роналдиньо было заблокировано 57 объектов недвижимости в Бразилии из-за штрафа, который его обязала выплатить прокуратура. Бразилец обязан заплатить € 2,3 млн за нанесение экологического ущерба при строительстве недвижимости в Порту-Алегри.

Суд продлил срок ареста Роналдиньо до 6 месяцев
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