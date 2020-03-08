Наставник «Сельты»: Смолов не похож на типичного русского

Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия рассказал об адаптации российского нападющего Фёдора Смолова в новом клубе.
«Мы обсуждали тему адаптации российских футболистов, но знали, что характер у Смолова не такой, как у типичного русского, он экстраверт и идеально разговаривает по-английски. Помню его с тех пор, как «Зальцбург» играл с «Краснодаром». Тогда я понял, что он игрок другого уровня. Если будет сфокусирован, ему не потребуется много времени на адаптацию, у него превосходные навыки. Он окружён хорошими игроками. Надеемся, уровень его выступления будет расти и в скором времени мы увидим Смолова в лучшей форме», – приводит слова Гарсии El Desmarque.
30-летний Фёдор Смолов перешёл в «Сельту» из московского «Локомотива» 30 января 2020 года на правах аренды до конца сезона с правом выкупа. Нападющий провёл за испанский клуб 6 матчей и забил 1 мяч.
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