Модель Лиман: Месси похож на святого. Не могу осквернять его образ сексуальными мыслями

Российская модель и болельщица Мария Лиман поделилась мнением о секс-символах в футболе.
«Сейчас мой любимый игрок — Дзюба. На чемпионате мира он реально тащил команду. Знаю, что он играет в «Спартаке». Ой, да, точно, в «Зените». Мне нравится его техника, вообще игра. Он, когда бегает, — такой, ммм… Сексуальный. Хотя нет, я его не считаю секси. И вообще он женат. Женатые мужчины — они априори не сексуальны, такой крест.
Смолов? Ой, да, Вика Лопырёва с ним встречалась. Если он уже бросил играть в свои игрушки, то, кстати, он нормальный, да. Ничего такой. Ну он же постоянно рубился в приставку, как мне рассказывали… Кстати, мне нравится другой парень, за «Краснодар» играет. Вратарь. Крицюк. А что, разве не секси? И даже учитывая то, что он женатый, — вот его и назову секс-символом российского футбола.
Роналду — крутой футболист и гора мышц. Конечно, он очень сексуален. А Месси… Конечно, хорошо, что он отрастил бороду. В этом есть своя изюминка, но и с ней он похож на святого человека. И я не могу его образ осквернять сексуальными мыслями», — сказала Лиман в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.
- 8 марта 2020
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