Бакаев играет с «Краснодаром» в специальной шапочке
Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев вышел на матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» в необычной экипировке.
На голове футболиста красно-белых оказалась специальная шапочка. На прошлой неделе Зелимхан получил травму головы в четвертьфинальной встрече Кубка России с ЦСКА (3:2 ДВ) и был заменён.
Матч «Спартак» – «Краснодар» проходит в эти минуты на стадионе «Открытие Арена» в Москве. «Чемпионат» проводит платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. Помогают ему ассистенты Алексей Лунёв (Новосибирск) и Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Игорь Панин (Дмитров).
Бакаев играет в защитной шапке, Соболев в запасе. «Спартак» — «Краснодар», LIVE!
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