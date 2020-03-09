Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Бакаев играет с «Краснодаром» в специальной шапочке

Бакаев играет с «Краснодаром» в специальной шапочке
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев вышел на матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» в необычной экипировке.

На голове футболиста красно-белых оказалась специальная шапочка. На прошлой неделе Зелимхан получил травму головы в четвертьфинальной встрече Кубка России с ЦСКА (3:2 ДВ) и был заменён.

Матч «Спартак» – «Краснодар» проходит в эти минуты на стадионе «Открытие Арена» в Москве. «Чемпионат» проводит платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. Помогают ему ассистенты Алексей Лунёв (Новосибирск) и Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Игорь Панин (Дмитров).

Бакаев играет в защитной шапке, Соболев в запасе. «Спартак» — «Краснодар», LIVE!
Все матчи понедельника в РПЛ — здесь.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020