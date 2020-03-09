Бакаев играет с «Краснодаром» в специальной шапочке

Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев вышел на матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» в необычной экипировке.



На голове футболиста красно-белых оказалась специальная шапочка. На прошлой неделе Зелимхан получил травму головы в четвертьфинальной встрече Кубка России с ЦСКА (3:2 ДВ) и был заменён.



Матч «Спартак» – «Краснодар» проходит в эти минуты на стадионе «Открытие Арена» в Москве. «Чемпионат» проводит платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. Помогают ему ассистенты Алексей Лунёв (Новосибирск) и Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Игорь Панин (Дмитров).