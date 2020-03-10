«Лестер» забил 4+ гола дома и в гостях одной и той же команде впервые с сезона-1967/1968

В матче 29-го тура чемпионата Англии «Лестер Сити» разгромил «Астон Виллу» со счётом 4:0. Встреча состоялась в Лестере (Англия) на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс».

Матч первого круга, проходивший в Бирмингеме (Англия) на стадионе «Вилла Парк», завершился также победой «Лестера» со счётом 4:1. Как сообщает Opta, впервые с сезона-1967/1968 «Лестеру» удалось забить 4 или более голов дома и в гостях в одном чемпионате в играх с одной и той же командой. В том сезоне «лисам» удалось обыграть «Саутгемптон» на выезде со счётом 5:1, а в домашней встрече – 4:1.

Видео второго гола Варди в матче с «Астон Виллой» доступно на «Чемпионате».

«Лестер Сити», набрав 53 очка, занимает третье место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Астон Вилла» (25) — в зоне вылета на 19-м месте.