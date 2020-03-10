Созин: игры РПЛ, которые должны быть в Москве, надо вообще перенести на более поздний срок

Футбольный эксперт Андрей Созин прокомментировал решение мэра Москвы Сергея Собянина о запрете всех массовых мероприятий, в которых участвуют более 5 тысяч человек, до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса.
«Закон есть закон, против мирового вируса не попрёшь. Но игра без зрителей — это не футбол и не спорт. Те матчи, которые должны были пройти в Москве, надо вообще переносить куда-то на апрель! Решать будет РФС, но играть без зрителей такие матчи, как ЦСКА — «Зенит» или «Динамо» — ЦСКА, бессмысленно.
Ситуация очень сложная и неоднозначная, но почему бы реально не перенести московские матчи? Наших команд нет в еврокубках, в Москве будет всего пять матчей. Пусть потом играют два матча в неделю. Важен и спортивный принцип: почему одни команды должны играть при своих фанатах, которые их погонят вперёд, а другие нет?
К сожалению, под вопросом может быть и проведение чемпионата Европы. Тем более в формате, когда задействовано так много стран. Мне бы не хотелось, чтобы его перенесли, но всё сейчас говорит о том, что это вполне возможно», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 10 марта 2020
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