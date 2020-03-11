Иличич — третий игрок после Месси и Роналду с 5+ голами в одной стадии плей-офф ЛЧ

В ответном гостевом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Аталанта» обыграла «Валенсию» со счётом 4:3 (8:4 общ.) и вышла в четвертьфинал турнира.
32-летний словенский нападающий «Аталанты» Йосип Иличич, оформивший покер в этой встрече, стал третьим игроком в истории турнира, которому удалось забить 5 или более мячей в двухматчевом противостоянии на стадии плей-офф Лиги чемпионов, сообщает Opta.
Ранее это удавалось лишь двум игрокам. Аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси в сезоне-2011/2012 забил 6 голов в двух матчах на стадии 1/8 финала ЛЧ в играх с леверкузенским «Байером» (10:2 общ.), а португальский нападающий Криштиану Роналду, выступавший за мадридский «Реал», забил 5 мячей в ворота мюнхенской «Баварии» (6:3 общ.) в четвертьфинале турнира в сезоне-2016/2017.
В текущем сезоне Иличич принял участие в 29 матчах за «Аталанту» во всех турнирах и отметился 21 голом и 9 результативными передачами.
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