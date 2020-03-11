О. Сёменов рассказал, что для возврата денег за билеты фанатам нужно оспорить указ мэра

Руководитель горячей линии болельщиков FansHotline24 Олег Семёнов прокомментировал указ мэра Москвы Сергея Собянина, согласно которому в столице в связи с угрозой распространения коронавируса нельзя будет проводить мероприятия численностью более 5 тыс. человек.



«Оспаривание нормативного правового акта является способом защиты прав и свобод граждан и осуществляется в соответствии с нормами Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации (далее – КАС РФ).



Так, согласно ст. 20 КАС РФ суд города федерального значения (то есть в нашем случае Московский городской суд) рассматривает в качестве суда первой инстанции административные дела об оспаривании нормативных правовых актов органов государственной власти г. Москвы, представительных органов муниципальных образований.



Таким образом, для оспаривания указа мэра Москвы нужно подать административное исковое заявление в Мосгорсуд. Если Мосгорсуд вынесет решение о незаконности указа мэра Москвы, владельцы абонементов и билетов на спортивные и культурно-массовые мероприятия получат денежную компенсацию за билеты. Это правовая сторона вопроса, но есть и житейская.



Болельщики возмущены. Обрывают телефон со вчерашнего дня. Либо крестик сними – либо трусы надень. Если органы исполнительной власти реально озабочены распространением коронавируса, то пусть не ограничиваются численностью в 5000 человек, а вводят в Москве режим ЧС. Общественный транспорт прекратит работу, будет введён запрет на въезд и выезд из Москвы. Введут комендантский час, а улицы будут патрулировать сотрудники полиции и войска Национальной гвардии РФ», — сказал Семёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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