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ЦСКА приостановил продажу билетов на матчи с «Зенитом» и «Уфой»

ЦСКА приостановил продажу билетов на матчи с «Зенитом» и «Уфой»
Футбол / РПЛ 0

ЦСКА в своём «твиттере» объявил о временном прекращении продажи билетов на ближайшие домашние матчи в Российской Премьер-Лиге.

«Уважаемые болельщики! Продажа билетов на домашние матчи ЦСКА с «Уфой» и «Зенитом» приостановлена. Дальнейший порядок реализации билетной программы будет опубликован после получения решения от РФС и РПЛ в связи с указом мэра Москвы об ограничениях при проведении массовых мероприятий», — говорится в сообщении «армейцев».

Матч ЦСКА с «Уфой» должен состояться 15 марта на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Встреча «армейцев» с «Зенитом» запланирована на 22 марта и также должна пройти на домашней арене столичного клуба.

Вспышка коронавируса COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. К настоящему моменту от инфекции скончались более 4000 человек. При этом из заражённых выздоровело более 60 тыс. человек.

ЦСКА приостановил продажу билетов на домашние матчи. LIVE!
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