РФС запросил у правительства Москвы разъяснения по указу Собянина

Российский футбольный союз обратился к правительству Москвы после вышедшего ранее указа мэра города Сергея Собянина, согласно которому массовые мероприятия в столице получили численное ограничение в 5000 человек.



«РФС обратился к правительству Москвы за дополнительными разъяснениями», — сообщили в пресс-службе союза корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.



Ранее «Чемпионату» стало известно, что клубы Российской Премьер-Лиги как организаторы матчей смогут сами принимать решение о допуске или недопуске зрителей на трибуны.



Вспышка коронавируса COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. К настоящему моменту от инфекции скончались более 4000 человек. При этом из заражённых выздоровело более 60 тыс. человек. Наибольшее число заражённых помимо Китая наблюдается в Италии и Иране.

Московские клубы будут сами решать, пускать ли им болельщиков на трибуны. LIVE! Все подробности.