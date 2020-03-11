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РФС запросил у правительства Москвы разъяснения по указу Собянина

РФС запросил у правительства Москвы разъяснения по указу Собянина
Футбол / РПЛ 0

Российский футбольный союз обратился к правительству Москвы после вышедшего ранее указа мэра города Сергея Собянина, согласно которому массовые мероприятия в столице получили численное ограничение в 5000 человек.

«РФС обратился к правительству Москвы за дополнительными разъяснениями», — сообщили в пресс-службе союза корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Ранее «Чемпионату» стало известно, что клубы Российской Премьер-Лиги как организаторы матчей смогут сами принимать решение о допуске или недопуске зрителей на трибуны.

Вспышка коронавируса COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. К настоящему моменту от инфекции скончались более 4000 человек. При этом из заражённых выздоровело более 60 тыс. человек. Наибольшее число заражённых помимо Китая наблюдается в Италии и Иране.

Московские клубы будут сами решать, пускать ли им болельщиков на трибуны. LIVE!
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