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Туран: хочу сохранить контракт с «Барселоной»

Туран: хочу сохранить контракт с «Барселоной»
Футбол / Испания 0

Полузащитник Арда Туран, права на которого принадлежат «Барселоне», отметил, что планирует сохранить контракт с каталонским клубом.

«На данный момент я игрок „Барселоны“, так как у меня всё ещё есть контракт с клубом. Я хочу сохранить контракт с „Барселоной“. Возможно, в следующем сезоне я буду играть в другом иностранном клубе за пределами Турции. Однако, если мне позвонят из „Галатасарая“, я буду рад помочь и без каких-либо заоблачных условий. „Галатасарай“ — единственный клуб, в который я готов перейти на любых условиях», — приводит слова Турана AS.

Напомним, в январе 2020 года Туран досрочно завершил аренду в «Истанбул Башакшехир». Ранее сообщалось, что Туран после ухода из «Истанбула» вернётся в «Галатасарай», воспитанником которого является.

Туран досрочно завершил аренду в «Истанбуле». Права на игрока принадлежат «Барселоне»
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