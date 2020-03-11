Кокорин: с Соболевым придумали празднование гола. Жду его забитого мяча за «Спартак»

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин рассказал о праздновании гола в перенесённом матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (5:1). Напомним, форвард оформил дубль в этой встрече.



«Что означает мой жест после гола? Кстати, мы созванивались с Сашей Соболевым, придумали празднования. Я вот забил и своё показал, теперь жду от него первого гола за «Спартак». А уж что это означает, останется между нами, это наш междусобойчик.



Для себя матч отмечу как хороший. Не всегда получается забить два мяча. А для «Сочи», как я понимаю, это первый матч, в котором было забито пять», — передаёт слова Кокорина корреспондент «Чемпионата» Артём Сыроваткин.

«Сочи», набрав 21 очко, покинул последнее, 16-е место в РПЛ, поднявшись в зону переходных матчей. «Оренбург» (23) занимает 11-е место.