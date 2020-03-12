Причиной троллинга Холанда футболистами «ПСЖ» стал пост норвежца в соцсети

Перед ответным матчем дортмундской «Боруссии» в 1/8 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» норвежский нападающий «шмелей» Эрлинг Холанд опубликовал в Snapchat фотографию и подписал: «Париж – мой город, а не ваш». Именно по этой причине игроки «ПСЖ» троллили Холанда во время и после матча, демонстративно принимая позу медитации, которой Холанд обычно отмечает забитые мячи.

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар в ответ опубликовал в своём «инстаграме» фотографию, сделанную после гола в ворота «шмелей». Во время празднования футболист подобно Холанду принял позу медитации. «Париж – наш город, а не твой», – написал Неймар.

В ответном матче «ПСЖ» одержал победу со счётом 2:0. Первая игра в Дортмунде завершилась победой «шмелей» со счётом 2:1. Таким образом, «Пари Сен-Жермен» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, а дортмундская «Боруссия» завершила выступление в турнире.

«Париж — наш город, а не твой». Троллинг Холанда продолжился в «инстаграме» Неймара