Уткин: Кокорин вышел — сразу заиграл. Мамаев почти сразу. Может, нам Черчесова посадить?

Блогер Василий Уткин прокомментировал игру нападающего «Сочи» Александра Кокорина и полузащитника «Ростова» Павла Мамаева в последних матчах.

«Что в нашей жизни изменило дело Кокорина — Мамаева? Давайте попытаемся достучаться. По-моему, оно не изменило ничего. По-моему, это дело людей, широко известных своей известностью. И больше об этом нечего сказать, понимаете?



Но определённый итог у дела Кокорина — Мамаева всё-таки есть. И его, кто со смешками, кто всерьёз, очень многие уже выводят на первые полосы изданий. «Посмотрите-ка, Мамаев вышел и практически сразу забил. Кокорин вышел — сразу заиграл. И вообще он в прекрасной форме, и в общем даже и за голову вроде взялся. Смотрите, как, оказывается, позитивно действует тюрьма на некоторых спортсменов. Ну, такая недолгая, конечно, тюрьма. Не долгая, не жестокая — такая вот, дисциплинирующая».



Что сказать по этому поводу? А давайте в следующий раз, когда вы об этом заговорите, друзья мои, давайте сразу введём следующую инициативу. А не посадить ли нам Станислава Черчесова? Ну согласитесь, сборная у нас в очень большом порядке, говорю я это без иронии. Сборная может играть практически с любым соперником. Мало с кем не может играть. Вот с Бельгией, например, она не смогла. Но в остальном она почти претендует на то, чтобы победить на чемпионате Европы. По крайней мере, дойти до полуфинала или финала. Так чего же ей не хватает? Как бы такого форсажа добиться? За голову взяться?



Так если ей не хватает самой малости, может, как раз и рассмотреть этот вопрос? Тем более что чемпионат Европы сейчас вроде как должны перенести. Вот на это время. По какой-то нестрашной статье. Потом оправдать. На какое-то время тренерский штаб сборной России поместить в тюрьму. Это же на пользу идёт, понимаете? Это же вы говорите, не я. Я же думаю, что это полная ерунда. Но оставляю на ваше суждение, друзья мои. Честно говоря, я против. Но я подчинюсь воле большинства, у нас так во всём принято», — сказал Уткин в передаче «Футбольный клуб» на своём канале в YouTube.