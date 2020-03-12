«Манчестер Юнайтед» одержал самую крупную гостевую победу в еврокубках за последние 55 лет
В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» на выезде разгромил австрийский ЛАСК со счётом 5:0.
Эта победа стала самой крупной для английского клуба в гостевых еврокубковых матчах с 12 мая 1965 года. Тогда манкунианцы с таким же счётом разгромили французский «Страсбург» в 1/4 финала Кубка ярмарок. В ответном матче «Манчестер Юнайтед» сыграл с французами вничью со счётом 0:0 и вышел в полуфинал, где проиграл будущему победителю турнира — «Ференцварошу».
В матче с ЛАСКом победу «МЮ» принесли мячи Одиона Игало, Даниэля Джеймса, Хуана Маты, Мэйсона Гринвуда и Андреаса Перейры. Ответный матч «Манчестер Юнайтед» — ЛАСК состоится 19 марта в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Начало — в 23:00 мск.
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