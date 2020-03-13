Домашние матчи «Зенита» со «Спартаком», «Крыльями Советов» и «Сочи» пройдут без зрителей

Сегодня, 13 марта, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете в городе массовых мероприятий с числом участников более 1000 человек. Запрет вступит в силу 16 марта и продолжится до 30 апреля. Об этом сообщает «Фонтанка».

В установленный период должны состояться три домашних матча «Зенита»:

«Зенит» — «Крылья Советов» (5 апреля);

«Зенит» — «Спартак» (23 апреля);

«Зенит» — «Сочи» (26 апреля).

Ранее «Зенит» заявил, что матч полуфинала Кубка России «Зенит» — «Спартак» состоится в Санкт-Петербурге, однако по-прежнему неизвестно, в каком городе состоится встреча. В регламенте нынешнего турнира чётких указаний по этому поводу нет. В РФС обещали дать ответ о месте проведения встречи после ближайшего бюро исполкома организации.

Ограничение не распространяется на матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом», который пройдёт в Санкт-Петербурге завтра, 14 марта. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.