Домашние матчи «Зенита» со «Спартаком», «Крыльями Советов» и «Сочи» пройдут без зрителей

Сегодня, 13 марта, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете в городе массовых мероприятий с числом участников более 1000 человек. Запрет вступит в силу 16 марта и продолжится до 30 апреля. Об этом сообщает «Фонтанка».
В установленный период должны состояться три домашних матча «Зенита»:
«Зенит» — «Крылья Советов» (5 апреля);
«Зенит» — «Спартак» (23 апреля);
«Зенит» — «Сочи» (26 апреля).
Ранее «Зенит» заявил, что матч полуфинала Кубка России «Зенит» — «Спартак» состоится в Санкт-Петербурге, однако по-прежнему неизвестно, в каком городе состоится встреча. В регламенте нынешнего турнира чётких указаний по этому поводу нет. В РФС обещали дать ответ о месте проведения встречи после ближайшего бюро исполкома организации.
Ограничение не распространяется на матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом», который пройдёт в Санкт-Петербурге завтра, 14 марта. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.
- 13 марта 2020
-
15:03
-
14:58
-
14:45
-
14:32
-
14:09
-
14:01
-
13:58
-
13:44
-
13:37
-
13:15
-
13:12
-
13:04
-
13:02
-
12:49
-
12:37
-
12:24
-
12:21
-
12:17
-
11:54
-
11:52
-
11:26
-
11:07
-
10:59
-
10:44
-
10:43
-
10:25
-
10:19
-
10:13
-
10:12
-
09:56
-
09:41
-
09:38
-
07:54
-
07:15
-
06:38