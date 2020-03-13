«Ювентус» интересуется Доннаруммой

Руководство туринского «Ювентуса» внимательно следит за ситуацией голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы, который пока не договорился с клубом о продлении контракта, сообщает Calciomercato.com.
Действующее соглашение Доннаруммы с «Миланом» рассчитано до 30 июня 2020 года. «Ювентус» может попытаться приобрести итальянца уже предстоящим летом. Не исключен также вариант с переходом вратаря в «старую синьору» на правах свободного агента после сезона-2020/2021.
Джанлуиджи является воспитанником «Милана». За основную команду красно-чёрных футболист начал выступать в 2015 году. В нынешней кампании 21-летний голкипер пропустил 33 мяча в 26 матчах во всех турнирах на клубном уровне. В его активе 10 сухих встреч.
Турнирная таблица итальянской Серии А сезона-2019/2020.
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